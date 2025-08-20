Yapılan ziyarette, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik tarafından Adıyaman’ın mevcut sağlık altyapısı ve planlanan yeni yatırımlar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Adıyaman’da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak yeni yatırımlar üzerinde detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen toplantıda, Adıyaman genelinde toplam 11 hastane, 1602 yatak kapasitesi ve 8532 sağlık çalışanı ile vatandaşlara sağlık hizmeti sunulduğu açıklandı.

2025 yılında hizmete sunulan sağlık yatırımları ise şöyle:

Çelikhan Devlet Hastanesi

Merkez Dağkuyucak Aile Sağlık Merkezi

Besni/ Kızılin Köyü Aile Sağlık Merkezi

Kahta/ Bölükyayla Aile Sağlık Merkezi+112 ASHİ

Çelikhan/Pınarbaşı Beldesi Aile Sağlık Merkezi

Devam Eden Sağlık Yatırımlarımız;

Merkez 150 Yataklı Devlet Hastanesi

Merkez Kapcami Aile Sağlığı Merkezi

Merkez Kuyulu Köyü Aile Sağlık Merkezi+ 112 ASHİ

Besni Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası

Besni Suvarlı Aile Sağlık Merkezi+112 ASHİ

Gölbaşı Merkez 3 Nolu Aile Sağlık Merkezi+112 ASHİ

Kahta Hürriyet Mah. 5 Nolu Aile Sağlık Merkezi

Yapılması Planlanan Sağlık Yatırımları;

Merkez 4 Nolu ( Karapınar Mah.) Aile Sağlık Merkezi

Merkez 12 Nolu (Cumhuriyet Mah. ) Aile Sağlık Merkezi

Merkez 17 Nolu (Bahçelievler Mah.) Aile Sağlık Merkezi

Merkez 23 Nolu ( İndere Yaşam Alanı) Aile Sağlık Merkezi

Merkez 24 Nolu ( İndere Yaşam Alanı) Aile Sağlık Merkezi

Merkez 25 Nolu ( İndere Yaşam Alanı) Aile Sağlık Merkezi

Merkez 26 Nolu ( Örenli yaşam Alanı) Aile Sağlık Merkezi

Besni Beşyol Aile Sağlık Merkezi

Gölbaşı Harmanlı Beldesi Aile Sağlık Merkezi

Kahta Merkez 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi

Sincik Yarpuzlu Aile Sağlık Merkezi

Sincik İnlice Beldesi Aile Sağlık Merkezi

İhale/Proje Aşamasında Olan Sağlık Yatırımları;

Besni İlçesi Eskiköy 5 Nolu ASM

Gölbaşı İlçesi Yukarı Çöplü 4 Nolu ASM

Kahta Damlacık Aile Sağlığı Merkezi

Kahta TOKİ 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü+SHM+ASM+112 ASHİ

Merkez Halk Sağlığı Lab. + TSM + ASM

Merkez Alitaşı Mah. ASM

Kahta İlçesi TRSM

Cumhuriyet Mahallesi

12 Nolu ASM (İndere Yaşam Alanı )

Kahta Yavuz Selim Mah. ASM+Diyaliz Merkezi

Deprem Sonrası Yatırım Programına Alınan 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonları

Merkez İndere Köyü 112 ASHİ

Merkez Sümerevler Mahallesi 112 ASHİ

Merkez Eskisaray Mahallesi 112 ASHİ

Merkez Siteler Mahallesi 112 ASHİ

Besni İlçesi Köseceli Beldesi 112 ASHİ

Gölbaşı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 112 ASHİ

Kahta İlçesi Çobanlı Mahallesi 112 ASHİ

Samsat İlçesi Yeni Samsat Mahallesi 112 ASHİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, “Tüm bu sağlık yatırımları ve projelerimiz, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en etkin şekilde erişimini sağlarken, sağlık altyapısının da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. İlimizin sağlık altyapısını güçlendirecek tüm bu yatırım ve projelerin hayırlı olmasını diliyor, sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev sağlık yöneticilerimize, fedakârca hizmet veren değerli hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA