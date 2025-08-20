ATSO başkanı Torunoğlu, E-Haciz uygulamasının bölgedeki firmaları daha da zor durumda bıraktığını belirterek durdurulması için çağrıda bulundu. Torunoğlu, “Son dönemde üyelerimizden gelen yoğun şikâyetler doğrultusunda, elektronik haciz (e-haciz) uygulamalarının iş dünyasında ciddi mağduriyetlere yol açtığını üzülerek görmekteyiz. Depremin etkilerinin devam ettiği, Tekstil başta olmak üzere emek yoğun sektörlerin can çekiştiği bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan E-Haciz uygulamaları depremin yaralarını sarmaya çalışan üyelerimizi zor durumda bırakıyor” dedi.

Uygulamada bazı sorunlar yaşandığını vurgulayan Torunoğlu, “E-haciz işlemleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 62. maddesi uyarınca uygulanıyor. Ancak, uygulamada bazı sorunlar yaşanıyor. Örneğin, vergi daireleri tarafından borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden doğrudan e-haciz işlemi yapılabiliyor. Bu durum, borçlunun yasal haklarını kullanmasını engelliyor. Ayrıca, bazı bankalar, e-haciz tutarı ne olursa olsun tüm hesabı bloke edebiliyor. Bu da üyelerimizin günlük işlemlerini dahi gerçekleştirememesine neden oluyor” açıklamalarında bulundu.

Adıyaman’da sanayicilerin ve tüccarların zor günler yaşayacağına işaret Torunoğlu, “Mücbir sebep hali son bulan üyelerimiz için faizsiz bir yapılandırma ile bu mağduriyet önlenebilir, aksi takdirde İnşaat sektörü dışında hemen hemen tüm sektörlerin zor durumda olduğu Adıyaman’da, sanayici ve tüccarlarımızı zor günler beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA