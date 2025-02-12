Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belediyelere, hazır beton üreticilerine, Adıyaman İl Özel İdaresi’ne ve organize sanayi bölgelerine gönderilen resmi yazılarda, hazır beton firmalarının yalnızca ruhsatlı inşaatlara beton satışı yapması gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer, denetimlerin artırılacağını ve kurallara uymayan firmalara ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Kaçak Yapılara Beton Temin Edenlere Ağır Yaptırımlar

Yetkililer, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı hareket eden müteahhitler ve hazır beton üreticilerinin ciddi cezalarla karşı karşıya kalacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, kaçak inşaatlara beton sağladığı tespit edilen firmalara şu yaptırımlar uygulanabilecek:

- Yüksek miktarda idari para cezası

- Yetki belgelerinin iptali

- Kamu ihalelerinden men edilme

- Faaliyetten geçici veya süresiz men edilme

Denetimlerin etkinliğini artırmak için Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) üzerinden tüm beton dökümlerinin takip edileceği belirtilirken, ruhsatsız inşaatlara beton döken firmaların anında tespit edileceği ifade edildi. Yetkililer ayrıca, kaçak beton dökümüyle ilgili vatandaşlardan ihbar beklediklerini duyurdu.

Belediyeler Sorumluluk Altında: Kaçak İnşaatlara Geçit Yok

Adıyaman Valiliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyelere gönderdiği resmi yazılarda, belediyelerin kaçak yapılaşmaya karşı etkin önlemler alması gerektiği vurgulandı. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre belediyeler şu adımları atmak zorunda:

- Kaçak yapıların tespit edilmesi ve ruhsat kontrolü yapılmadan beton dökümünün engellenmesi

- Ruhsatsız yapıların mühürlenmesi ve inşaatın durdurulması

- Kaçak inşaat sahiplerine ve sorumlu beton üreticilerine cezai işlem uygulanması

- Ruhsata uygun hale getirilmeyen yapıların yıkım sürecinin başlatılması

Yetkililer, kaçak inşaatlara beton sağlayan firmaların belediyeler tarafından sıkı takibe alınacağını ve sürecin titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Kaçak Yapılaşma Deprem Bölgesi İçin Büyük Tehdit

Adıyaman’ın deprem riski yüksek bir bölgede bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, kaçak yapılaşmanın ve denetimsiz beton kullanımının ciddi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapı güvenliğinin öneminin daha da arttığı belirtilirken, ruhsatsız inşaatların can ve mal kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekildi.

Yetkililer, inşaat sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara yalnızca ruhsatlı projelere beton dökmeleri gerektiği yönünde net bir mesaj verdi. Denetimlerin artırılarak devam edeceği vurgulanırken, kaçak yapılaşmaya karşı sert önlemlerin uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak : PHA