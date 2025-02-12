1.600 Metrekarelik Teknoloji Üssü

Yaklaşık 1.600 metrekarelik bir alanda inşa edilecek olan ADYÜ Teknokent, yatay mimari tasarımıyla dikkat çekecek. Merkezde 18 AR-GE Ofisi, ön kuluçka ve kuluçka merkezi ile 6 idari ofis yer alacak. Özellikle bölgedeki akademik araştırma potansiyeli ile sanayi iş birliklerini artırmayı amaçlayan proje, teknoloji tabanlı girişimciliğe önemli bir katkı sunacak.

Girişimcilere Eğitim, Mentorluk ve Yatırım Fırsatları

Teknokent, girişimcilere açık ofis imkânları, eğitim programları, mentorluk hizmetleri ve yatırımcılarla buluşma fırsatları sunacak. Adıyaman ve çevresindeki üniversitelerin araştırma altyapısıyla sanayinin tecrübesini bir araya getirecek olan merkez, bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

"Adıyaman Teknoloji ve Sanayide Cazibe Merkezi Olacak"

ADYÜ Teknokent’in faaliyete geçmesiyle birlikte, Adıyaman’ın AR-GE faaliyetleri ve teknolojiye dayalı sanayi entegrasyonunda önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Projenin kısa sürede tamamlanarak yıl sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

Milletvekili Hüseyin Özhan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu projenin üniversitemize kazandırılmasını sağlayan başta Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın bey olmak üzere, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Keleş beye çok teşekkür ediyorum."

Yetkililer, ADYÜ Teknokent’in Adıyaman’da teknoloji ve inovasyon ekosisteminin gelişmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Kaynak : PHA