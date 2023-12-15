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Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’nde 2001 yılından itibaren başlayan arkeolojik kazı çalışmaları devam ederken bu yıl kazı çalışmalarına kadınlarda katıldı.

Perre Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarına katılan 15 kadın kazma ve küreklerle kazı yapılan alanda çalışma yapıyor.

"Bölgede kadın personelin arkeolojik kazı çalışmalarında yer alması bir ilktir"

Perre Antik Kent'teki kazı çalışmalarına kadınlarında dahil edildiğini aktaran Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse,"Perre Antik Kenti'nde 2001 yılından itibaren arkeolojik kazı çalışmaları yapılmaktadır. Bu güne kadar yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda buluntu bulunmuş, taşınmaz kültür varlıkları açığa çıkabilmiştir. Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında sürekli erkek personel çeliştirilmiştir. Bu nedenle bölgede kazı çalışmalarında sadece erkekler çalışır yargısı ön plana çıkmıştır. Bu yıl Perre Kenti'nde yaptığımız kazı çalışmalarına kadın personelde dahil edilmiştir. Her ne kadar kadınlar bu işi yapamaz algısı oluşmuş olsa da arazide bayan personelin göstermiş olduğu performans ve araziyi benimsemesi burada bayan personelinde bu işi yapabileceğini göstermiş ve ön yargıları kırmıştır. Bölgede kadın personelin arkeolojik kazı çalışmalarında yer alması bir ilktir. Kazı çalışmalarına katılan bayan personel, ortaya çıkarılan kültüre katkıları olduğu için çok keyif ve mutluluk duyduklarını dile getirmektedirler."dedi.



Kaynak : PHA