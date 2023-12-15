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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, silah ticareti yapan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik E.A. ve A.B.K., şüphelilerin araçla kente silah getirdiğinin tespit edilmesi üzerine, operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken E.A. ve A.B.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA