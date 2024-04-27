Alınan bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halinde bulunan Ekrem Demirpolat’a ait 02 ACM 691 plakalı motosikletin yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis ekipleri tarafından güvenlik kameraları incelemeye alınırken, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Ekipleri motosikleti çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA