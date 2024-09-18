Bu denetimlerle hassas gruplara sunulan hizmetin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Denetimlerde Neler İnceleniyor?

Denetimler sırasında bakım merkezlerinin fiziksel koşulları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi gibi birçok kritik unsur titizlikle inceleniyor. Ayrıca, bakım hizmetlerinin yasal mevzuat ve standartlara uygunluğu denetleniyor.

"Hizmet Kalitesinin Artırılması Hedefleniyor"

Bu denetimlerle, özel bireylere yönelik hizmetlerde ortaya çıkabilecek eksikliklerin hızla tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor. Denetimlerin ani ve habersiz olması, kuruluşların daima en yüksek hizmet standartlarını korumasını sağlamayı amaçlıyor.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu tür denetimlerle bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA