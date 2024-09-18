44 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yüzlerce şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

44 İlde Geniş Çaplı Operasyon

"Narkoçelik-39" adı verilen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 681 ekip ve 1.876 personel tarafından yürütüldü. Operasyonlarda 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı. Toplamda 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 293 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da Büyük Operasyon

Operasyonun en dikkat çeken ayağı İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda 4 milyon 565 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, hap imalatında kullanılan 14 makineye de el konuldu. Operasyonda 59 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Diğer İllerdeki Operasyonlar

Operasyonlar Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Adana gibi birçok ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Ele geçirilen maddeler arasında metamfetamin, skunk, esrar, kokain gibi uyuşturucular yer aldı.

Mersin: 262 kg metamfetamin, 3 satıcı yakalandı.

Gaziantep: 124 kg metamfetamin, 3 tacir yakalandı.

Diyarbakır: 58 kg skunk, 1 tacir yakalandı.

Antalya: 8 kg esrar, 2 tacir yakalandı.

İzmir: 5,5 kg kokain, 10 bin 542 hap, 3 tacir yakalandı.

Adana: 145 bin 498 adet hap, 3 tacir yakalandı.

Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, bu tür operasyonların gençleri zehir tacirlerinden koruma amacı taşıdığını belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin” dedi ve milletin duasıyla bu mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak : PHA