Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Adıyaman'da sabah saat 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Kentte sabah 07:00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 16:00'da tamamlanacak. Saatler 07:00 göstermesiyle hazır olan sandık görevlileri eşliğinde vatandaşlar oy kullanmaya başladı. Geniş güvenlik önemlerinin alındığı salon ve sandık numarasına göre oy kullanmak isteyen vatandaşlar kabinlere geçerek oylarını kullandılar.

Katılımın oldukça yüksek olduğu gözlemlenen yerel seçimlerde, Adıyaman’da başkanlık yarışı için dört isim öne çıkıyor. CHP Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay ve İYİ Parti Belediye Başkan Adayı İz Yücedağ’ın seçmende nasıl bir karşılık buldukları, ne kadar oy alacakları ve ipi kimin göğüsleyeceği cevabı merakla beklenen sorular olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PHA