31 Mart 2024 yerel seçimleri için Adıyaman Belediye Başkan Adayı olan ve Saat 10.30’da partili arkadaşları, eşi ve çocuklarıyla oy kullanacağı Şehit Cem Özgül İlköğretim Okulu’na gelen Abdurrahman Tutdere, sandık seçim görevlileri ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkan Adayı Tutdere, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Demokrasinin en güzel örneğini yaşayacağız”

“Bugün, havada Adıyaman’da demokrasinin en güzel örneğini yaşayacağız. Biz de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, yasaların bize tanımış olduğu, demokratik hakkımızı kullanmak adına, eşim ve oyumla birlikte sandık başına geldik. Kullandığımız oylarımızın, Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

“Bütün hemşehrilerimi sandığa davet ediyorum”

“Bütün hemşehrilerimi sandığa davet ediyorum; demokratik hakkını kullansınlar, şehirlerine ve şehirlerinin geleceğine iradelerini sandığa yansıtsınlar. Bugün gün boyunca sahada seçimleri takip edeceğiz. Dileğimiz, umudumuz; güzel bir ortamda seçimlerin sonuçlanması ve halkın iradesinin olduğu gibi, neyse sonuç tutanaklarına da o şekilde yansımasıdır.”

“Adıyamanımız kazanacak, halkımız kazanacak “

“Umutluyuz, heyecanımız yüksek. Adıyaman’da da ciddi bir heyecan var. Bu heyecanın, sandığa da yansıyacağını düşünüyorum. Sonuç ne olursa olsun, Adıyaman’ımız kazanacak, halkımız kazanacak.”

Kaynak : PHA