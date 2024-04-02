Olay, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi'nde gerçekleşti. Rıdvan A. yönetimindeki 34 GGR 519 plakalı otomobil ile Mehmet Ş. yönetimindeki 26 NK 498 plakalı araç çarpıştı.
Çarpışma sonucunda 34 GGR 519 plakalı araç takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan sürücü Rıdvan A. ve yolcu Nihat A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak : PHA
ADIYAMAN (PHA)
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Kaynak: rss