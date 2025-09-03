Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB), Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın talebi doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucunda yeni tarife cetvelini aynen onayladı.

Alınan karara göre öğrenci servis taşımacılığında uygulanacak aylık ücret tarifesi:

0–3 kilometre: 2 bin TL

3–5 kilometre: 2 bin 500 TL

5–10 kilometre: 3 bin TL

10–15 kilometre: 3 bin 250 TL

15 kilometre üzeri: 3 bin 500 TL

Kararda, hostesli öğrenci servisleri için öğrenci başına 1.000 TL ek ücret alınacağı ve servis ücretleri, okul süresinin 9 ay olması nedeniyle 9 ay üzerinden hesaplanacağı açıklandı.

Okul servisi yeni tarifesinde yapılan zamların gerekçesi ise, akaryakıt fiyatları, enerji maliyetleri, TÜFE artışları, kira artışları ve araç bakım giderlerindeki artış olarak açıklandı.

AESOB tarafından yayımlanan resmi kararda şu ifadeler kaydedildi:

“Akaryakıt, enerji, kira, araç bakım ve diğer temel girdilerdeki artışlar dikkate alınarak yapılan inceleme ve müzakereler sonucunda, Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın sunduğu tarife talebi yönetim kurulumuzca oy birliğiyle aynen kabul edilmiştir.”

Kaynak : PHA