Çayır ve Mera Şube Müdürü Eyüp Aydın Can ve ilgili personel, Altınşehir İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında, Okul Müdürü Mahmut Tepe, sınıf öğretmenleri ve toplam 90 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, gençlerin meslek seçimine dair önemli bilgiler aktarıldı. Özellikle Ziraat Mühendisliği ve Harita Mühendisliği gibi alanlara odaklanılarak, bu mesleklerin önemi ve çalışma alanları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli, öğrencilere gelecekte karşılaşabilecekleri mesleki fırsatlar hakkında rehberlik etti. Bu etkinlikle gençlerin meslek seçiminde daha bilinçli kararlar vermeleri ve kariyer hedeflerine daha sağlam bir temelle ulaşmaları amaçlandı.

Genç dimağların mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrencilerin geleceğe dair daha net bir vizyon oluşturmalarına yardımcı olmayı hedefledi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu tür faaliyetlerle genç neslin yetişmesine katkı sağlamayı, toplumsal kalkınma ve meslek ediniminde rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak : PHA