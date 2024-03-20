Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmaları ve araştırmaları sonucunda, Adıyaman'ın Kömür Beldesinde görev yapan A.A. isimli aile hekimi ile A.D. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirildi. Bu bilgiler üzerine ekipler, söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aile hekimi A.A.'nın ikametinde satışa hazır vaziyette paketlenmiş halde olan 24,70 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 21 adet fişek ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. A.A. ile A.D. gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan aile hekimi A.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.D. isimli şahıs ise serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA