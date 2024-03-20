Milletvekili Şan'ın, Kahta için önemli bir dönüm noktası olan Mehmet Can Hallaç'ın belediye başkanlığı proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşma büyük ilgiyle karşılandı. Şan, konuşmasına teşkilatın çeşitli kollarına, aday adaylarına ve diğer katılımcılara teşekkür ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin Türkiye genelinde şehirleri dönüştürdüğünü, geliştirdiğini ve kalkındırdığını belirten Şan, bu başarıyı Kahta için de sürdüreceklerini ifade etti. Mehmet Can Hallaç'ın liderliğinde, AK belediyeciliğin Kahta'ya tanıtılacağını vurguladı.

Şan, konuşmasında Kahta'nın ihtiyaçlarının karşılanamadığını, ancak umutsuzluğa yer olmadığını belirterek, Hallaç'ın bu sorunlara çözüm getirecek projeleri olduğunu söyledi. Proje başlıkların heyecan verici olduğunu ifade etti.

Kahta'nın daha iyi yarınlara taşınması için değişimin şart olduğunu belirten Şan, Hallaç'ın bu değişimin öncüsü olacağını ve şehri ayağa kaldıracak projeleri hayata geçireceğini söyledi.

Mehmet Can Hallaç'ın mütevazi, çalışkan ve belediyecilik konusunda tecrübeli biri olduğunu vurgulayan Şan, adaylarının liderliğinde Kahta'nın AK Parti belediyeciliğinin örnek şehri olacağını ifade etti.

Son olarak, Şan, katılımcılardan ve Kahta halkından destek isteyerek, birlikte başarıya ulaşacaklarını ve şehri daha güzel bir yarınlara taşıyacaklarını dile getirdi.

Milletvekili İshak Şan'ın konuşması şöyle:

"Bugün burada, tarih yazacağımız, geleceğimizi şekillendireceğimiz, Belediye başkan adayımız Mehmet Can Hallaç’ın lansman toplantısında bir aradayız. Bu lansman toplantısı, Kahta için bir dönüm noktası, bir umut ışığıdır! lansman toplantımız hayırlara vesile olsun

Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu yüksek hedefler ve vizyon doğrultusunda, Ak Parti olarak Türkiye genelinde şehirlerimizi dönüştürdük, geliştirdik, kalkındırdık. Bugün burada, Kahta'mız için de aynı kararlılıkla, aynı heyecanla yeni bir başlangıç yapıyoruz.

Kahtalı hemşerilerimizi de AK belediyecilik ile tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki kaybedecek beş yılımız daha yok. Bunun için burada bulunan tüm kardeşlerimden şöyle bir ricam var; Çevrenizdeki herkese AK Belediye Hizmetlerini anlatın, kaybedecek bir beş yılımızın daha olmadığını anlatın. Anlatın ki yarın çocuklarımız “Bize nasıl bir şehir bıraktınız?” diye hesap sorduğunda, başımız öne eğilmeden, gururla ve heyecanla AK Belediyeciliğin hizmetlerini anlatabilelim.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ilçemize bizleri ziyarete geldi. Bu ziyaret daha önceden vermiş olduğu bir sözün tecellisi idi. Lakin şimdi sıra bizde; Kahta Mitingi sırasında Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirme sırası bizde. Mehmet Can Hallaç’ı bizlere teslim etti, bizler de Hallaç’ı başkan yapacağız. "

Mevcut Belediye yönetiminin, özellikle deprem sonrası yaşanan nüfus artışı gibi önemli değişimler karşısında Kahta'mızın ihtiyaçlarına yeterince cevap veremediğini gözlemledik. Bu durum, değişimin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu bizlere açıkça göstermiştir. Ancak umutsuzluğa yer yok. Hallaç Başkan birazdan bizlere bu şehri tekrardan ayağa kaldıracak müthiş projelerinden bahsedecek, ben dahil henüz kimse ayrıntıları bilmiyor olmamıza rağmen duyduğumuz birkaç proje başlığı bizleri fazlasıyla heyecanlandırdı.

Artık Değişim zamanı geldi, bu değişimi; işin içinden gelen, sorunları ve çözümleri bilen, enerjisi ve vizyonu ile Kahta'mızı daha iyi bir yarınlara taşıyacak Sayın Hallaç ile birlikte gerçekleştireceğiz inşallah.

KIYMETLİ KAHTALILAR

Mehmet Can Hallaç Hoca mütevazi, çalışkan ve belediyecilik konusunda tecrübeli bir arkadaşımızdır. Adayımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yenilikçi ve insan odaklı hizmet anlayışını Kahta'mıza taşıyacaktır. İnşallah onun öncülüğünde, eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevreye kadar her alanda yenilikçi projeleri hayata geçireceğiz.

Değerli hemşehrilerim

Bu yolculukta en büyük gücümüz, sizlerin inancı ve desteğidir. Adayımız ve ekibimiz, gece gündüz demeden, sizler için çalışacak, sizlerle birlikte bu şehri yönetecek. Çünkü biz, birlikte başaracağız, birlikte yükseleceğiz.

ÇOK KIYMETLİ YOL ARKADAŞLARIM

Gelin, hep birlikte, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda ilerleyelim; Kahta'mızı, AK Parti belediyeciliğinin örnek şehri yapalım. Gelin, birlik ve beraberlik içinde, şehrimizin yarınlarını aydınlatalım, çocuklarımıza daha güzel bir Kahta bırakalım. Allah’ın izniyle hep birlikte, Kahta'mız için muhteşem işler başaracağız."

Kaynak : PHA