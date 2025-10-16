Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, 2026 üretim yılı için Adıyaman'da nohut tohumluğu dağıtımı yapılacak. Proje, atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı olan üreticiler başvuru yapabilecek. TAKE projesinden daha önce yararlanmamış üreticiler, kadın ve genç çiftçiler ile eğimli araziler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Başvurular, ÇKS'de kayıtlı olunan ilçe müdürlüklerine yapılacak ve kayıtlı olmayan üreticilerin müracaatları kabul edilmeyecek. Proje kapsamında desteklenen alan en fazla 50 dekar olacak. Başvuru sahipleri arasında yer alan üreticilere azami 500 kilogram nohut tohumu dağıtımı yapılacak.

Yetkililer, müracaat sayısının fazla olması durumunda nihai listenin kura ile belirleneceğini bildirdi.

Başvurular, 16-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü A Blok 1. Kat 114-116 numaralı odalarda yapılabilecek.

