Hasat alanlarında üreticilerle bir araya gelen Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın, çiftçilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Üretim süreci, verim durumu ve sezonun genel seyri üzerine yapılan sohbetlerde çiftçiler, hasadın bu yıl verimli geçtiğini ifade etti.

Ziyaret sırasında çiftçilere kolaylıklar dileyen Kaymakam Kadir Algın, 'Emek veren tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Tarımsal üretim, hem bölge ekonomisi hem de ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Devletimiz, üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edecektir' dedi.

Kaymakam Algın, tarımsal faaliyetlerin yerinde incelenmesi ve üreticilerin ihtiyaçlarının doğrudan dinlenmesi amacıyla yapılan bu tür ziyaretlerin süreceğini belirtti.

