Adıyaman'da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Dr. Osman Varol başkanlığında yapıldı. Toplantıya, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Vali Osman Varol, yapılan sunumun ardından istihdama yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, '2025 yılı Ocak-Eylül döneminde 196 adet İşbaşı Eğitim Programı (İEP) açılmış olup, bu programlardan 1.167'si kadın, 644'ü erkek olmak üzere toplam 1.811 kişi yararlanmıştır. 'Aynı dönemde 32 Toplum Yararına Program (TYP) açılmış, bu programlara 3.539'u kadın, 809'u erkek olmak üzere 4.348 kişi katılarak kamu kurum ve kuruluşlarında geçici istihdam edilmiştir' dedi.

Vali Osman Varol, istihdam programlarının çeşitlendirilerek sürdüğünü belirterek, 'İşgücü Uyum Programı (İUP) ve İŞKUR Gençlik Programları kapsamında 15 program açılmış ve 804 kişi faydalanmıştır. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde 3.263 kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmış olup, devam edenlerle birlikte 5.817 kişiye toplam 213 milyon TL ödeme yapılmıştır' ifadelerini kullandı.

Vali Osman Varol, işgücü piyasasının genel görünümüne ilişkin de bilgiler vererek, 'Bu yılın ilk dokuz ayında 1.552 işyeri ziyareti gerçekleştirilmiş, özel sektörde 2.445 kişinin işe yerleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca 8.357 kişiye bireysel iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiştir. Kurslar ve aktif işgücü programları kapsamında 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde işgücü piyasasına toplam 810 milyon Türk lirası maddi destek sağlanmıştır' dedi.

Mesleki eğitim konusuna da değinen Vali Osman Varol, meslek liselerinin işgücü piyasasıyla uyumunun güçlendirildiğini belirterek 'İlimiz merkez ve ilçelerindeki meslek liselerinde yeni meslek dalları açılmış, işlevini yitiren bölümler ise kapatılmıştır. Böylece nitelikli eleman ihtiyacına uygun bir eğitim yapısı oluşturulmuştur' ifadelerine yer verdi.

Toplantının sonunda Vali Osman Varol, istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

'İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda, işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın artırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine aralıksız devam edeceğiz. Amacımız, Adıyaman'da her vatandaşımızın üretim süreçlerine aktif şekilde katılmasını sağlamak.'

