Harran Üniversitesi Hastanesi, kadın sağlığı alanındaki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile, nadir görülen OHVIRA sendromu tanısı alan hasta sağlığına kavuştu.

Adıyaman'dan Şanlıurfa'ya Uzanan Umut Yolculuğu

Benzer vakalarda gerçekleştirilen başarılı operasyonları duyan hasta, Adıyaman'dan Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda OHVIRA sendromu tanısı konulan hastaya, gerekli cerrahi planlamalar yapılarak Dr. Yusuf Ziya Kızıldemir liderliğindeki ekip tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

'Milyonda Bir Görülen Bir Durum'

Operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Kızıldemir, OHVIRA sendromunun oldukça nadir görülen doğumsal bir anomali olduğunu belirterek, 'Bu sendromda hastalarda genellikle çift rahim ve kapalı vajina bulunur. Bu durum, adet kanının dışarı akamamasına, şiddetli ağrılara ve pelvik kitle benzeri bulgulara neden olabiliyor' dedi.

'Kadın Sağlığında Modern ve Güvenli Cerrahi Yaklaşımları Hedefliyoruz'

Dr. Kızıldemir, hem tanı hem de cerrahi sürecin özel deneyim gerektirdiğini vurgulayarak, 'Hastamızın çevre ilden kliniğimize başvurması, üniversitemizin bölgeye sunduğu ileri düzey sağlık hizmetinin bir göstergesidir. Kadın sağlığında modern, güvenli ve hasta konforunu ön planda tutan cerrahi yaklaşımları bölgemizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz' dedi.

'Harran Üniversitesi, Bölgeye Umut Olmaya Devam Ediyor'

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, operasyon ekibini tebrik ederek şu açıklamada bulundu:

'Ekibimizin gösterdiği özveri ve başarı bizleri gururlandırıyor. Üniversitemiz, sadece Şanlıurfa halkına değil, çevre illerden gelen hastalara da umut olmaya devam ediyor. Bu tür örnekler, Harran Üniversitesi Hastanesi'nin bilimsel donanımı ve güçlü sağlık kadrosuyla bölgede fark yarattığını bir kez daha göstermektedir.'

