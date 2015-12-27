Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMANda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Boyacılık yaptığı öğrenilen Bilal İdacı, iş dönüşü evine gittiği sırada yönetimindeki 02 FP 408 plakalı motosikletini direksiyon kontrolünü yitirdi. Motosikletin devrildiği kazada İdacı ile yanında bulunan Burak Can Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Burak Can Kaya’nın ayağında kırık olduğu, İdacının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



FOTOĞRAFLI

Muhabir: Adıyaman Haber