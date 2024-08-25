Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla Gölbaşı Yol Kontrol ve Uygulama Noktasına konulan Mobil Göç Aracını inceledi.

Mobil Göç Aracı ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından araç içerisinde göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor. Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler geri gönderme merkezine alınarak sınır dışı edilmesi işlemleri başlatılıyor.

Kontrollerin hızlı sürdürülebilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen Mobil Göç Aracı hizmete girdiğini belirten Vali Varol,"İlimizde etkin bir şekilde sürdürülen düzensiz göç mücadelesinde Mobil Göç Aracı sayesinde düzensiz göçmenlerin tespitine yönelik sahada yürütülen çalışmalar daha hızlı ve etkin olarak artarak devam edecektir."dedi.



Kaynak : PHA