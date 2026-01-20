Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönünde ilerleyen M.İ. yönetimindeki 33 L 7931 plakalı minibüs, Çatalağaç Köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan M.K, H.Y, Y.İ. ve M. Ö.yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken,kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : PERRE