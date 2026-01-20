Kış aylarında kar yağışıyla birlikte sokaklar, kaldırımlar ve merdivenler kaygan hale gelir. Bu durum özellikle ani düşmelere ve travmalara bağlı yaralanmaların belirgin şekilde artmasına neden olur. En sık etkilenen bölgelerden biri ise omurgadır. Özellikle yaşlı bireylerde ve kemik erimesi olan hastalarda basit bir düşme bile ciddi omurga kırıklarıyla sonuçlanabilir.

Düşme sonrası oluşan omurga kırıkları, her zaman şiddetli ağrıyla ortaya çıkmayabilir. Bazı hastalar bel veya sırt ağrısını “kas tutulması” sanarak önemsemez. Oysa zamanında tanı konulmayan omurga kırıkları, ilerleyen dönemde kamburluk, boy kısalması ve kalıcı ağrılara yol açabilir. Bu nedenle kar yağışı sonrası düşen ve bel–sırt ağrısı yaşayan kişilerin mutlaka tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerekir.

Omurga kırıklarının tedavisi, kırığın tipine ve hastanın genel durumuna göre planlanır. Stabil ve hafif kırıklarda istirahat, korse ve medikal tedavi yeterli olabilirken; bazı hastalarda omurga kırığı ameliyatı gündeme gelir. Özellikle ağrının geçmediği, omurgada çökme geliştiği veya günlük yaşamın ciddi şekilde etkilendiği durumlarda cerrahi yöntemler etkili ve güvenli çözümler sunar.

Bu noktada modern omurga cerrahisinde sık kullanılan iki önemli yöntem öne çıkar: vertebroplasti ve kifoplasti. Vertebroplasti işleminde, kırılmış omurun içine özel bir kemik çimentosu enjekte edilerek omurga güçlendirilir ve ağrı hızla azaltılır. Kifoplasti ise benzer bir yöntem olmakla birlikte, omurga yüksekliğinin kısmen geri kazanılmasını da hedefler. Her iki işlem de genellikle küçük kesilerle, kısa sürede uygulanır ve hastalar çoğu zaman aynı gün ya da ertesi gün ayağa kalkabilir.

Kar yağışının artmasıyla birlikte düşmelere bağlı omurga yaralanmalarının da arttığı bu dönemde, erken tanı ve doğru tedavi büyük önem taşır. Özellikle ani düşme sonrası başlayan ve geçmeyen sırt ya da bel ağrıları ihmal edilmemeli, gerekirse ileri görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, doğru zamanda yapılan uygun tedavi hem ağrıyı azaltır hem de ileride oluşabilecek ciddi omurga sorunlarının önüne geçer.

