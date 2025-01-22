Valilik Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Av.Mustafa Alkayış ile birlikte merkeze bağlı köy mutharları katıldı.

Toplantıda şehrin köylerle birlikte yeniden imar ve inşa edildiği bu süreçte muhtarlar köylerinde karşılaştığı sorunları, ihtiyaç, talep, görüş ve önerileri ele alındı.

Gerçekleşen toplantıda köy muhtarları tek tek söz alarak köylerine ait ihtiyaç ve talepleri dile getirdi.

Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda, Adıyaman'ın dört bir tarafında inşa edilen ve anahtar teslimi yapılan kırsal konutlardan eğitime, sağlıktan tarıma, alt ve üst yapıda, yol yapımı ve içme suyuna kadar toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok konuda muhtarların talepleri dinlenilerek çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantıda konuşan Vali Varol,"Köylerimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri ve vatandaşımıza en yakın idari birimimiz olarak gördüğümüz muhtarlarımızla her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmanın gayretinde olacağız. Devletle millet bütünleşmesinin temel harcını oluşturan muhtarlarımızla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bir araya gelerek sorunlarına çözüm bulmanın gayretinde olacağız"dedi.



Kaynak : PHA