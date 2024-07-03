Alınan bilgiye göre kavga, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki komşu aile karşılaştı.

İki aile arasındaki çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan ailelerinin yakınlarının da dahil olmasıyla çıkan kavgada çevrede bulunan araçlar zarar gördü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken yaralan 4 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA