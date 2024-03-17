Adıyaman Merkez, Zey Yolu üzerinde kaza yapan iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışmada taraflardan birinin yakını bıçak çekince, kavga büyüdü, olay yerine intikal eden polis, havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Bir anda tarafların yakınlarının da tartışmaya dahil olmasıyla kavgaya dönüşen kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın son bulmaması üzerine biber gazı sıkan polis, bir türlü bitmeyen kavga nedeniyle havaya ateş açmak zorunda kaldı.

Üç kişinin gözaltına alındığı kavgaya neden olan kazada, maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber: Yusuf Işık: Adıyaman-PHA

Kaynak : PHA