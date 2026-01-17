Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

17 Ocak cumartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 0/ 5

Besni: -3/ -2 Derece

Çelikhan: -5 / 0

Gazze'nin Geçiş Yönetiminde Türkiye: Hakan Fidan Yürütme Kurulu'nda
Gazze'nin Geçiş Yönetiminde Türkiye: Hakan Fidan Yürütme Kurulu'nda
İçeriği Görüntüle

Gerger: -2/ -3 Derece

Gölbaşı: -4/ 2 Derece

Kahta : 0 / 5 Derece

Samsat: 0 / 5 Derece

Sincik: -5 / 1 Derece

Tut: -2 / 3 Derece

18 Ocak Pazar Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -3 / 6

Besni: -4 / 2 Derece

Çelikhan: -10/ 0

Gerger: -3/ 3 Derece

Gölbaşı: -7/ 1 Derece

Kahta: -1 / 5 Derece

Samsat: -1/ 5 Derece

Sincik: -7/ 0 Derece

Tut: -4/ 3Derece

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS