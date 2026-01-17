Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

