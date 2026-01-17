Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;
17 Ocak cumartesi Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 0/ 5
Besni: -3/ -2 Derece
Çelikhan: -5 / 0
Gerger: -2/ -3 Derece
Gölbaşı: -4/ 2 Derece
Kahta : 0 / 5 Derece
Samsat: 0 / 5 Derece
Sincik: -5 / 1 Derece
Tut: -2 / 3 Derece
18 Ocak Pazar Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -3 / 6
Besni: -4 / 2 Derece
Çelikhan: -10/ 0
Gerger: -3/ 3 Derece
Gölbaşı: -7/ 1 Derece
Kahta: -1 / 5 Derece
Samsat: -1/ 5 Derece
Sincik: -7/ 0 Derece
Tut: -4/ 3Derece
Kaynak : PERRE