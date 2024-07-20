‘Kadının Emeği, Emeğin Gücü’ sloganıyla Adıyaman Park AVM’de düzenlenen serginin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Belediye bünyesindeki Kadın ve Gençlik Merkezinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Tırpan, Kadın ve Gençlik Merkezleri’nde verilen kurslar hakkında şu bilgileri verdi:

"Fatih, Siteler ve Bahçecik mahallelerinde bulunan merkezlerimizde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman hocalarımız nezaretinde 20’ye yakın kurs veriyoruz. Bu kurslarda MEB onaylı sertifikalarla yüzlerce kursiyer ve eğitmen yetiştiriyoruz."

Kursiyerlerin çocukları için eğitim alabilecekleri kreş hizmetinin de kesintisiz sürdüğünü belirten Tırpan,"Kadınların yanı sıra merkezlerimizde ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz için de kütüphane ve etüt merkezlerimiz gün boyunca açık." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, serginin kurdelesi kesildi. Katılımcılar, sergiyi gezerek kadınların el emeği ürünlerini inceledi.



Kaynak : PHA