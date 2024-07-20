Vali Varol, yapım çalışmaları devam eden Çelikhan Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

İnceleme esnasında değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Fiziki altyapı iyileştirilmesinin yanı sıra modern tıbbın gereklerine uygun olarak Çelikhanlı vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz.Sahip olduğu teknolojik ve fiziki alt yapısıyla vatandaşlarımıza sunulacak sağlık hizmetlerini çok daha nitelikli hale getirecek olan bu önemli eserin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA