Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, yapılan istihabri çalışmalarda yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında H.Ç. isimli şahsın üzerinde 1 kilo 15 gram esrar maddesi bulunduğu tespit etti. Suç ile ilgili yapılan araştırmalarda araziye gizlenmiş şekilde 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Toplamda 6 kilo 15 gram esrar maddesi ele geçirilen H.Ç Jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi. 

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Bu arada jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, M.T. isimli şüpheli şahsın silah bulundurduğu tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 adet oluklu kama, 1 adet muşta ele geçirileen şahıs adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.