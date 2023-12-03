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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol devriyesinde plakası açıklanmayan otomobil durduruldu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada gizlenmiş 6 kilo 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken H.Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.Ç., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA