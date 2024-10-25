Adıyaman’da Atatürk Heykeli önündeki İş Bankası çevresinde izinsiz tezgah açan satıcılara yönelik polis ve zabıta ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde izinsiz faaliyet gösteren tezgahlar kaldırılırken, satıcılara da cezai işlem uygulandı.

Özellikle yerel esnafın izinsiz satış yapanlara dair şikayetleri üzerine yapılan operasyonda polis ve zabıta ekipleri, izinsiz tezgahların hem trafiği engellediğini, hem de çevredeki vatandaşların güvenliği ve huzuru için risk oluşturduğunu belirtti.

Yetkililer, bu tür denetimlerin, halkın güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi ve yerel esnafın haklarının korunması amacıyla devam edeceğini açıkladı.

İzinsiz satış yapanlara karşı daha sıkı tedbirler alınacağını ve bu tür faaliyetlerin takip edileceği belirten yetkililer, Adıyaman halkının huzurunu ve şehir düzenini korumak adına yapılan bu operasyonlar, izinsiz satışların önlenmesi adına devam edeceğini kaydetti.