Çalışanların baret ve halat gibi temel iş güvenliği ekipmanlarını kullanmadan çalışmalarını sürdürdüğü, inşaat alanındaki kalıpların gelişi güzel bir şekilde yere atıldığı ve bu durumun çevredeki insanların can güvenliğini tehlikeye attığı bildirildi.

Ayrıca, inşaat alanında güvenlik şeridinin çekilmemesi ve bu durumdan endişe duyan vatandaşlara çalışanların olumsuz tepkiler verildiği belirtildi. İddia edilen ihlaller hem çalışanların hem de çevredeki inşaların güvenliğini tehlikeye atabileceğinden vatandaşlar yetkililerin acil önem alması gerektiğini talep ediyor.

Yetkililerden bu konuda hızlı ve etkili bir müdahale beklediklerini ifade eden çevre sakinleri, gerekli iş güvenliği önlemlerinin bir an önce alınmasının hem işçilerin hem de çevredeki vatandaşların güvenliği için kritik önem taşıdığını vurguladılar.

Kaynak : PHA