20 Bini Aşkın Kişi Oy Kullandı

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını oylamak için Adıyaman’da kurulan 26 sandıkta, şu ana kadar 20 bini aşkın kişi oy kullandı. Her yaştan yurttaşın katıldığı oy kullanma sürecinde, özellikle yaşlı ve engelli seçmenlerin sandıklara gelmekte zorlandığı ancak yine de oy kullanma işlemini gerçekleştirdiği görüldü.

Zeynep Teyze’nin Sözleri Dikkat Çekti

Sandık başında dikkat çeken anlardan biri de 83 yaşındaki Zeynep Teyze’nin oy kullanma işlemi sonrasında yaptığı açıklamaydı. Kürsü önünde duygularını ifade eden Zeynep Teyze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Senin diploman var mı?” şeklinde bir soru yöneltti.

Ayrıca, Kürtçe olarak Ekrem İmamoğlu’na seslenen Zeynep Teyze, “Başkan, korkma… Biz seni çıkaracağız, arkandayız.” ifadelerini kullandı.

Oy Kullanma İşlemi 19.00’a Kadar Sürecek

Adıyaman’da oy kullanma işlemleri akşam saat 19.00’a kadar devam edecek. Yetkililer, vatandaşların sorunsuz bir şekilde oy kullanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Kaynak : PHA