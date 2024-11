Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Duran, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç.Dr.Nezir Yılmaz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Öğretim üyesi Fadime Tosun, Anestezi ve Reanimasyon Asistanı Arş. Gör. Dr. Perihan Berk ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr. Mehmet Can Nacar, öncülüğünde bir ilk gerçekleştirilerek, halk arasında "Prenses Doğum" olarak bilinen bir diğer adıyla epidural doğum yani ağrısız doğum hizmeti verilmeye başlandı.

Bu doğum yöntemi sayesinde kadınların doğum esnasında yaşadığı sancıların önüne geçilerek, daha konforlu doğum yapmaları amaçlanıyor.

Prenses Doğum yöntemi ile Adıyaman’da ilk bebeklerini dünyaya getiren Büşra Doğan (21) ve Şühayip Doğan (27) çiftinin ilk bebeği Ebrar Elisa Doğan ile Mervenur Ünver (26) ve Mustafa Ünver (29) çiftinin yine ilk bebeği Ceylin Ünver'i dünyaya gözlerini açtı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, anneler ile bebekleri serviste ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.Mehmet Şirik de ekip olarak hastanede sağlık hizmetini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yeni uygulamanın hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, her türlü desteği sağlayacaklarını söyleyen Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik,"Ben hem kadın doğum ekibimize, hem anestezi ekibimize harcadıkları bu emek için teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe hastanemizin sağlık kalitesini, hastalarımıza sunduğumuz hizmeti bir seviye daha üste çıkartmak için çabalıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız elinden gelen emeği sarf ediyorlar. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha konforlu hizmet sunmaya devam edeceğiz inşallah. Bu çalışmalardan ötürü bizler her türlüğü destekte bulunacağız ve yanlarındayız. Ekip olarak hastanemizde sağlık hizmetini geliştirmeye devam edeceğiz. "dedi.

Başhekim Şirik daha sonra 'Prenses Doğum' olarak bilinen ağrısız doğum yapan annelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak tebrik etti.



Kaynak : PHA