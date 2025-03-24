“Sinekler Hem İnsanlar Hem de Hayvanlar İçin Tehdit”

Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, sineklerin insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiğini belirterek şu açıklamaları yaptı:

“Sinekler, insanlara ve hayvanlara taşıdıkları virüsleri bulaştırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyorlar. İnsanlarda sarı humma, Dang humması, Batı Nil virüsü, Chikunguya, Sıtma gibi hastalıkların yayılmasına neden olabiliyorlar. Hayvanlarda ise Üç Gün Hastalığı (Bovine Ephemeral Fever), Şarbon gibi hastalıkları bulaştırarak ciddi kayıplara yol açıyorlar. Bu tür viral hastalıkların hayvanlara bulaşması ülkemizin her yıl binlerce hayvanını kaybetmesine sebep oluyor. Bu durum üreticileri fakirleştirirken, halkın da yeterli süte ve ete ulaşmasını zorlaştırıyor.”

“Mücadeleye Erken Başlamak Şart”

Yıldız, sineklerle mücadelede yaz mevsimini beklemenin yanlış olduğunu vurguladı. “Sineklerle ilaçlamayı yaz mevsimine bırakmak, doğaya ve insanlara yönelik olumsuz etkileri daha da artırır. Yoğun ilaçlamalar yerine erken planlama yapmak ve sinek ilaçlamalarına bahar aylarında başlamak çevreye verilen zararı azaltır. Aynı zamanda kullanılacak ilaç miktarının azalmasına bağlı olarak belediyelerin maliyetleri açısından da tasarruf sağlar. Böylece yazın açık havada yapılan yoğun ilaçlamalara gerek kalmaz.” ifadelerini kullandı.

“Sineklerle Mücadelede Yapılması Gerekenler”

Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, sineksiz bir yaz mevsimi için alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

Mücadele Edilen Sinek Türünü Belirlemek:

Mücadelenin doğru bir şekilde yürütülmesi için sinek türlerinin tespit edilmesi büyük önem taşıyor.

Temizlik Kurallarına Dikkat Etmek:

Evlerde ve iş yerlerinde sinekliklerin kullanılması sineklerle mücadelede önemli bir adımdır.

Sinek yakalayıcı ürünler ve tuzaklar kullanılabilir.

Kimyasal ve Doğal Yöntemler Kullanmak:

Marketlerde satılan kimyasal ilaçlar kullanılabilir.

Sineklerin sevmediği ortamlar oluşturularak (örneğin lavanta, nane gibi bitkilerle) doğal koruma sağlanabilir.

Erken Planlama Yapmak:

Bahar aylarında sineklerin üreme ortamlarının yok edilmesi için önlemler alınmalıdır.

Belediyelerin erken müdahaleleri hem maliyetleri düşürecek hem de çevreye verilen zararı azaltacaktır.

“Erken Müdahale Şart”

Veteriner Hekim Mustafa Yıldız, “Güzel ve rahat bir bahar ile yaz mevsimi için yukarıda belirttiğim sineklerle mücadele yöntemlerine hayatınızda yer vermenizi tavsiye ediyorum. Bu sayede hem kendimiz hem de beslediğimiz evcil hayvanlarımızı sineklerden kaynaklanan hastalıklara karşı etkin bir şekilde korumuş oluruz.” diyerek vatandaşları uyardı.

Kaynak : PHA