Yangın Uyarısı: “Bir Yıllık Emek Bir Anda Yok Olabilir”

Toplantıya; İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, TMO Adıyaman Başmüdürü Hasan Ulaş, Kahta Ziraat Odası Başkanı F. Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan ve çiftçi ve biçerdöver sahibi Sadi Yıldırım katıldı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yangın tehlikesine karşı çiftçileri uyardı:

“Hububat hasatlarının yapılacağı bugünlerde yangınlara karşı alınacak tedbirler son derece önemlidir. Aksi takdirde çiftçimizin bir yıllık emeği bir anda heba olabilir. Hasat alanlarında su tankerleri hazır bulundurulmalı, anız yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.”

Biçim Ücretleri ve TMO Alım Takvimi Açıklandı

Toplantıda 2025 yılı biçim ücretleri ve ürün alım süreci de masaya yatırıldı. Başkan Özkan, tavsiye niteliğinde belirlenen fiyatları şu şekilde açıkladı:

Buğday ve Arpa biçim ücreti: 165 TL/dekar

Nohut (kırıcısız) biçim ücreti: 160 TL/dekar

Nohut (kırıcılı) biçim ücreti: 170 TL/dekar

Mercimek biçim ücreti: ürün özelliğine göre benzer aralıkta

Belirlenen rakamların üreticiyi ve biçerdöver sahiplerini memnun edecek seviyede olduğuna inandıklarını belirten Özkan, bu kararın hayırlı olmasını diledi.

Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılacak alımlar için de takvim netleşti:

28 Mayıs 2025 itibarıyla taahhütnameli alım randevuları açılacak

2 Haziran 2025 itibarıyla ürün alımları resmen başlayacak

Toplantıya katkı sunan kurumlara teşekkür eden İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, “Toplantımıza iştirak eden Toprak Mahsulleri Ofisi Adıyaman Başmüdürü Sayın Hasan Ulaş’a, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcımız Sayın Nihat Yılmaz’a ve tüm oda başkanlarımıza teşekkür ederim. Tüm çiftçilerimize bol kazançlı, bereketli bir hasat sezonu diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA