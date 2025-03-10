Gönüllülük esasına azami hassasiyet gösterdiklerini belirten Nezir Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Ziya Kara, “Başarının temelinde derneğin ilkeleri yatıyor, Gönüllülük esasına azami hassasiyet gösteren Nezir Derneği insani yardım hedefleri koyarken, hayalleri kurarken yardımsever kalplere güveniyor. Bu güvenle emin adımlar atıyor ve umutlandıran sonuçlar alıyoruz.” dedi.

Konuşmasının devamında Kara, “İnsani yardım kuruluşlarımızın vesile olduğu her tebessüm hepimiz için eşsiz bir mutluluk kaynağıdır. Yardımın sayısından, kapsamından ziyade samimiyeti esastır. Hiçbir ihtiyaç önemsiz, hiçbir iyilik küçük değildir. Nezir Derneği’nin yardım yaklaşımında yer alan bu hususlar aslında İslam tarihindeki vakıf geleneğimizden besleniyor. En az insani yardım yapmak kadar insani yardımı güzelce yapmanın da önemli olduğunun altını çiziyor.”şeklinde konuştu.

Ziya Kara, Nezir Derneği olarak Ramazan ayında Adıyaman'da yüzlerce İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sürdüreceklerini, Ramazan sonrası da Dönemsel faaliyet kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere Gıda kolileri ve kırmızı et desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Kaynak : PHA