Deprem anında Adıyaman’da bir restoranda yemek yiyen genç bir kadın, sarsıntının şiddetiyle panikleyerek, baygınlık geçirdi.

"Deprem Adıyaman’da Panik Yarattı"

Depremin merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olarak belirlenirken, çevre iller de sarsıntıdan etkilendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklayarak, sarsıntının Malatya ve çevresinde yoğun olarak hissedildiğini bildirdi. Adıyaman’da ise depremin şiddetiyle birlikte vatandaşlar sokaklara döküldü.

"Genç Kadının Durumu İyi"

Deprem anında Adıyaman’da bir restoranda yemek yiyen genç bir kadın, sarsıntının etkisiyle büyük bir panik yaşadı. Çevresindekilerin yardım çabalarına rağmen baygınlık geçiren kadına, olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan genç kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, genç kadının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

"Deprem Sonrası Alınan Tedbirler"

Depremin ardından Adıyaman Valiliği, okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı ve güvenlik önlemlerini artırdı. AFAD, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından saha tarama çalışmaları başlatılırken, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Kaynak : PHA