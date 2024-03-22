Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Belören beldesinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 02 LD 532 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 AAA 094 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Serdar A., Bediriye A., Remziye A. ve Yusuf A., yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Yusuf A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, yaralılardan Serdar A., Bediriye A., Remziye A., ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber: İlker Şahin/Gölbaşı-PHA



Kaynak : PHA