Güzel Parti Genel Başkan Yardımcısı Osman Büyükyolcu, Adıyaman'da gerçekleştirilen bir törenle Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Törende, Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay'a destek açıklamasında bulunan Büyükyolcu’ya, parti rozeti Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir tarafından takıldı. Büyükyolcu, yaptığı konuşmada, seçim coşkusunu vurgulayarak, "31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Patlatıyor muyuz? Patlatıyor muyuz? 1 Nisan hayırlı olsun hepimize. Hayırlı olsun başkanıma. Bu iş bitmiştir." dedi.

Törene çok sayıda aile katılırken, coşkulu bir kalabalığın önünde konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay, gençlik kolları ve kadın kollarının çabalarına teşekkür etti ve seçimi kazanmaya yakın olduklarını vurgulayarak, yapacakları projelerden bazılarını aktardı.

Atalay'ın konuşmasından satır başları şöyle: "Halka hizmet Hak’ka hizmettir diyen ahlaklı belediyecilik anlayışıyla yola çıktığımız bu mukaddes sefere, bir gün daha hep beraber yaklaşmış bulunmaktayız. Kadim şehrin bir ucundan diğer ucuna yeni doğan evlatlarımızdan okula giden gençlerimize, emekli olmuş amcalarımıza, teyzelerimize kadar hiçbir ayrım yapmadan bir kesime değil, her kesime tüm Adıyaman'a hizmet götürme aşkıyla bismillah diyerek hep beraber yola çıktık."

Atalay, seçim vaatlerinden bazılarını da paylaşarak, Adıyaman için yapacakları konut projeleri, iş merkezleri, sağlık alanındaki hizmetler, eğitim ve kreşler gibi planları dile getirdi. Son olarak, "Bu şehirde yaşayan vatandaşlarımıza, sizlere hizmet etmeye hep beraber teşkilatımızla hep beraber bismillah diyerek başlayacağız Allah'ın izniyle.” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay’ın konuşması şöyle:

“Halka hizmet Hak’ka hizmettir diyen ahlaklı belediyecilik anlayışıyla yola çıktığımız bu mukaddes sefere, bir gün daha hep beraber yaklaşmış bulunmaktayız.

Kadim şehrin bir ucundan diğer ucuna yeni doğan evlatlarımızdan okula giden gençlerimize, emekli olmuş amcalarımıza, teyzelerimize kadar hiçbir ayrım yapmadan bir kesime değil, her kesime tüm Adıyaman'a hizmet götürme aşkıyla bismillah diyerek hep beraber yola çıktık.

Çıktığımız bu yolda Adıyaman'ımız için birçok plan ve projelerimizi daha önce de söylediğimiz gibi burada birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım. Bu kadim şehir için projelerimizden birkaç tanesi; öncelikle depremde evleri yıkılan, barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımız için yapacağımız konut projelerimiz kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm projelerine öncelik verip süratle belediye şirketi tarafından bunları, bu konutları hep beraber inşa edeceğiz.

Dükkan sıkıntısı çeken esnaf ve vatandaşlarımız için belediyeye ait toplu iş merkezleri kurup burada esnaf, tacir, tüccar, vatandaşlarımıza iş yeri imkanı süratle sağlayacağız. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karşısında beş yıldızlı otel niteliğinde, altı kapalı otopark olmak şartıyla, üstünde de 1+1 belediye konuk evi misafirhanelerini inşa edip halkımızın hizmetine sunacağız. Kısa bir sürede inşallah şehrimizin batı tarafından, belediyemize ait en az yüz yataklı hastane yapacağız. Böylece hem hemşerilerimize sağlık alanında hizmet sunarken hem de başta atanamayan sağlık personellerine ve yüzlerce gencimize istihdam sağlayacağız.

Okul öncesi çocuklar için şehrin belirli noktalarına belediyemize ait kreşler yaparak bu kreşlerde profesyonel bir eğitim ile çocuklarımıza sağlıklı, güvenilir bir ev ortamı sağlayıp daha güzel bir geleceğe hep beraber hazırlayacağız Allah'ın izniyle.

Gençleri, artık başta başka şehirlere gençlerimizi ırgat olarak göndermeyeceğiz. Çünkü memleketimizde iş yerleri açıp bunlar bu gençlerimiz bu kadim şehirde çalışıp başka şehirlere gitmeyecekler. Adıyaman ırgatlıktan kurtulacaktır. Adıyaman ırgatlıktan kurtulacaktır. Bayanlar bayanlarımız ve gençlerimiz için birçok kadim şehrimizin mahallelerinde tekstil atölyeleri kurup bu kadim şehri sanayinin tekstilin başkentini yapacağız.

Çanakkale'de, Çanakkale'de mermi sandıklarından minber yapmış ecdatlarımızın söylediği gibi, hep beraber iman varsa imkan da vardır. Değerli dostlar Allah'ın izniyle, belediyenin anahtarını alıp, sürekli il başkanımın söylediği gibi, 1 Nisan'da belediyenin anahtarını alıp sabah namazını Yeni Pınar Camisi'nde kılarak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Bismillah diyerek, ya Bismillah diyerek işimizin başına geçeceğiz. Bu şehirde yaşayan vatandaşlarımıza, sizlere hizmet etmeye hep beraber teşkilatımızla hep beraber bismillah diyerek başlayacağız Allah'ın izniyle.”

Kaynak : PHA