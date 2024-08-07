Kaza, Adıyaman Türmüz yolunda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana geldi. Meydana gelen kaza da 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

S.Ö idaresindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yola savrulup şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan H.E, E.O,A.B yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman 400 yataklı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, sürücü S.Ö’ nün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA