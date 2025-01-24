Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için il genelinde denetimler gerçekleştiren Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri hazır giyim, kırtasiye, market ve diğer sektörlere yönelik fiyat etiketlerini inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimlerine devam ediyor.

Ticaret İl Müdürlüğünde yapılan denetimlerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında 91 firmada 1971 ürün denetlenirken, 6 işyerinde 6 ürün ile ilgili 18 bin 696 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler aralıksız sürdürüleceği belirtilirken Ticaret İl Müdürlüğü, vatandaşların temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere haksız fiyat artışı, haksız ticari uygulama ve fiyat etiketi denetimlerine aralıksız devam edeceği aktarıldı.



Kaynak : PHA