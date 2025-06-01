Etkinlik kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, standı ziyaret ederek Aile Hekimi Uzmanı Emine Erun’dan etkinlik hakkında bilgi aldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu’nun eşlik ettiği ziyarette Prof. Dr. Mehmet Şirik, tütün kullanımının kalp hastalıkları, kanser, solunum problemleri ve çevresel kirliliğe yol açtığını vurgulayarak, tütünle mücadelede kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay Adıyaman Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve Adıyaman Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlara sigaranın zararları anlatılırken, vücutta biriken karbonmonoksit seviyeleri de değerlendirildi.

Prof. Dr. Mehmet Şirik, etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek, tütünle mücadelenin sürdürülebilir olması için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA