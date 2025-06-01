Eğitim çalışanları arasında kaynaşmaya katkıda bulunmak ve eğitim çalışanlarının yoğun mesainin yorgunluğunu bir nebze olsun üzerlerinden atmaları için düzenlenen turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu.

Masa tenisi turnuvasının açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nihat Bilgiç turnuvaya yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “turnuvamız çekişmeli olduğu kadar dostlukların pekiştiği, eğitim çalışanları arasında tanışma ve kaynaşmanın yaşandığı bir organizasyona dönüştü” dedi.

Maçların tamamlanmasıyla beraber kupa törenine geçildi. Turnuva sonunda Ömer Toprak ve Fuat Turan arasında final maçını Ömer Turan kazanarak turnuva birincisi oldu. Tüm müsabakaların sonunda Fuat Turan ikinci, Ebubekir Ömeroğlu üçüncü ve İrfan Dost ise dördüncü oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri törenle teslim edildi.

Ödül töreninde konuşan Memur Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir “burada üyelerimizle tekrar bir araya gelme fırsatı yaratmış olduk. Turnuvamıza iştirak eden tüm eğitim çalışanı arkadaşlarımıza, bize salonlarını açarak bu turnuvaya ev sahipliği yapan Gençlik Merkezi Müdürlüğüne, turnuvayı organize eden Şube Başkan Yardımcılarımız Nihat Bilgiç ve Mehmet Çalış’a, hakemlerimize ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum“ dedi. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in sadece ücret sendikacılığı yapmadığını belirten Mehmet Demir üyelerinin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif açıdan kendini ifade edeceği bir ortamı oluşturarak tüm bu yönlerden donanımlarının zenginleşmesine de katkıda bulunduğunu söyledi. Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitim Bir Sen olarak büyümeyi, büyük olmayı ve büyük kalmayı birlikte omuz omuza mücadele ederek elde ettik. Büyük, etkili ve yetkili olmanın kendi omuzlarımıza yüklediği sorumluluk gereği üyelerin özlük hakları, mali hakları ve hukuki sorunlarına eğilmenin yanında moral ve motivasyonlarını artırıp birlikteliğin hazzını beraberce yaşama yolunda da sosyal aktivitelere önem veriyoruz. Eğitim camiasına yönelik olarak, bugünkü coşkuyu, arkadaşlığı, kaynaşmayı ve çekişmeyi gördükten sonra çok doğru bir karar verdiğimiz ortaya çıktı.”

Kaynak : PHA