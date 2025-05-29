Her yıl haziran ayının ilk haftasında kutlanan Dünya Çevre Haftası kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Samet Şirin, Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü Abdulgani Adıyaman ve kurum çalışanları, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol tarafından kabul edildi.

Görüşmede, çevrenin korunması ve temiz bir çevrenin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Dr. Osman Varol’a bilgi verildi.

Vali Dr. Osman Varol, yaptığı açıklamada, çevrenin geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu vurguladı. Çevrenin korunması ve geliştirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirten Vali Varol, Dünya Çevre Haftası kapsamında yapılacak çalışmaların duyarlılık ve farkındalığı artıracağına yönelik temennilerini dile getirdi.

Etkinliklerin, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam konularında toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak : PHA