“Terörsüz Türkiye” kapsamında başlatılan süreçten özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki yetiştiricilerin oldukça memnun olduğuna dikkat çeken Çelik, yeni sürecin tamamlanmasıyla birlikte şehirlerden köylere dönüşün hızlanacağını ve hayvancılığın daha ileri boyutlara taşınacağını ifade ederek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere süreçte emeği, katkısı olan herkese sektörü adına teşekkür etti.

Genel Başkan Çelik, “Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte bölgede mera ve yaylaların şenlenmeye başladığına işaret ederek “ Barut kokan meralarımız, yaylalarımız artık kuzu ve oğlaklarımızla şenlenecek. Artan yem maliyetlerinin sebeplerinden biri olan ve güvenlik nedeniyle otlatılamayan yemyeşil mera ve yaylalarımızda artık silah sesleri değil kuzu ve oğlaklarımızın sesleri yükselecek. Çoban kardeşlerim bundan böyle huzurlu, mutlu bir şekilde sürülerini güdecek. Terör belası yüzünden şehirlere göç eden insanlarımız köylerine geri dönecek. Üretim ve istihdamın artmasıyla birlikte bölgesel kalkınma hızlanacak ve bu da tersine göçü teşvik edecek. Dolayısıyla, insanımız kazanacak, hayvancılığımız kazanacak, ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi Türkiye kazanacak. “ ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye” sürecinin hayvan sayısını büyük ölçüde artıracağının altını çizen Çelik, ekonomide yeni bir sayfa açılacağını ve barış ortamının bölge ve ülke ekonomisini canlandırıp, yeni yatırımların önünü açacağını, tarım başta olmak üzere her sektörde sıçrama sağlayacağını vurguladı.

Çelik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin hayvancılık için çok önemli olduğunu ve bu bölgelerde yaşayan insanların çoğunlukla geçimlerini hayvancılıktan sağladıklarını belirterek “ Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz küçükbaş hayvancılıkta önemli bir paya sahiptir. Küçükbaş hayvan varlığımızın yüzde 44’ü bu Bölgelerimizde bulunmaktadır. Bu da göstermektedir ki bu bölgelerimiz ülkemiz genelinde küçükbaş hayvancılığın merkezi konumundadırlar. Dolayısıyla terörden çok fazla çekmiş olan bu bölgelerimizde terörün sona ermesiyle birlikte hayvancılık yeniden şaha kalkacak ve ülkemizin hayvancılık merkezi olmaya devam edecektir. ” dedi.

Yıllardır ülkeye hem ekonomik hem de toplumsal olarak büyük zarar ve acılar veren terörün sona ermesiyle birlikte Türkiye’nin önünde yeni bir sayfa açılacağını söyleyen Çelik, “ Süreç başarıyla tamamlanır ve terörden tamamen arınırsak ülkemiz ve bölgenin ekonomik anlamda çehresinin değişeceğine ve barış ortamıyla birlikte üretimde, ticarette, istihdam ve ihracatı geliştirmede olumlu sonuçlar elde edileceğine, birkaç yıl içerisinde bölgenin cazibe merkezi konumuna geleceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çelik, terör nedeniyle özellikle hayvancılık sektöründe çok büyük kan kaybı yaşandığına işaret ederek “ Bölge hayvancılığındaki kan kaybının faturası aslında ülkemizin her bölgesine olumsuz olarak yansımıştır. Bugün yaşadığımız kırmızı et açığının kapatılmasının ve başta Orta Doğu Ülkeleri olmak üzere net bir şekilde ihracatçı konumuna gelebilmemizin yolu “Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte açılmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, öte yandan, terörsüz bir Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde güçlü bir aktör olacağının altını çizerek, sürecin biran önce tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA