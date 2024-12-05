İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 2024-2028 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planında tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi kapsamında, sigara içmeyen vatandaşların etkilenmesini önlemek amacıyla Balıkesir Çarşısında bulunan kapalı mekânlarda ‘Dumansız hava sahası’ denetimi yapıldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar başkanlığında ve Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen denetime, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, ve görevliler katıldı.

Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Balıkesir Çarşısında bulunan esnaflara tütün ve tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesine dair kanun gereği işyeri sahiplerine bilgi verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, yaptığı açıklamada, çocukların ve gençlerin tütün gibi zararlı alışkanlıklardan zarar görmemeleri için denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Tütün ürünlerinin tüketilmesinin Türkiye’de yaygın bir alışkanlık olduğunu ifade eden Kutlu, “Tütün ürünleri tüketimi ülkemizde yaygın bir alışkanlık ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu ürünlerin tüketilmesi, kullananların yanı sıra pasif olarak tütün dumanına maruz kalanları da etkilemektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin günlük hayatta tütün ürünü tüketen yetişkinlerle bir arada bulunmaları ve onlara özenmeleri, gelecek nesillerin sağlığını tehdit eder durumdadır" dedi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla da üst düzey yöneticilerle denetimin gerçekleştirildiğini anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

Farkındalık oluşturmak amacıyla üst düzey yöneticilerle tütün denetimi gerçekleştirilerek kapalı alanlara sahip işletmeler ve açılır kapanır sisteminde hizmet veren “Kafe, Lokanta, Pastane” gibi halkın yoğun bulunduğu eğlence ve sosyal yaşam alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin tüketimine izin verilmemesi gerektiği uyarılarında bulunuldu. İlgili kanun uygulamaları hakkında işletme sahiplerine kış ayları öncesi bilgilendirme yapılarak, kanun uygulamalarındaki eksiklikleri görülen işletmelere kış öncesi eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarılarda bulunduk. Geçtiğimiz aylarda da İlimiz genelinde gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanında T.C. Sağlık bakanlığı alo 184 numaralı ihbar hattına da yapılan ihbarlar sonrası ekipler ihbarın yapıldığı alanda denetimlerini sürdürmektedir. Rutin ve ihbarlı denetimler dışında ilimiz genelinde çapraz tütün denetimleri gerçekleştirmekteyiz"

İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik ise amaçlarının kentte yapılan dumansız hava sahası denetimleri ile özellikle halkın yoğun olarak kullandığı kafe, kafeterya ve restoran, dumansız hava sahası oluşturmak, tütün ürünleri kullanımının zararları konusunda vatandaşları bilgilendirmek, sigara kullanan vatandaşlara sigarayı bırakması konusunda bilgilendirme yapmak olduğunu söyleyerek etkinliğe destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Esnaflara duyarlılıklarından ötürü teşekkür eden Vali Yardımcısı Uğur Kapar da "Dumansız hava sahasının sağlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesinde, Belediye Başkanımızla, Tarım Müdürümüzle, Müftümüzle diğer mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek Balıkesir Çarşısında sigara denetimini gerçekleştirdik. Bu denedim de gördüğümüz şu ki esnafımız dumansız hava sahasının korunması noktasında gerçekte özverili bir şekilde yaklaştılar. Bu sebepten ötürü tüm esnaflarımıza göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Bu çalışmada büyük emeği olan mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA