Kentte kırsal alanda çitçiler tarafından halk arasında 'dikenli dantel böceği' veya 'altın yumurta böceği' (Phyllomorpha laciniata) böceği olarak bilinen sarp kayalıklar arasında görüntülendi.

Yumurtalarını, sırtlarında taşıyan dikenli kanatları ve nohut büyüklüğündeki örümceğe benzer yapısı ile 'dikenli dantel böceği' olarak bilinen böcek türü kayalık alanda görüntüledi.

Bölgedeki biyoçeşitliliği anlamak ve koruma çalışmalarına katkı sağlamak adına büyük bir öneme olan 'dikenli dantel böceği' genellikle kayalık bölgelerde ve bitki örtüsüne uyum sağlayarak yaşadığı belirlendi.

Böcek hakkında bilgi veren Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar,"Altın yumurta böceği normalde kurumuş yapraklara benzediği için düşmanları tarafından çok fark edilemeyen bir böcek. Fakat bu dişileri çiftleştikten sonra yumurtalarını ya üzerlerine yapıştırıyorlar yada erkeklerine yapıştırıyorlar. Dolayısıyla fark edilme oranı artıyor. Bunlara Altın yumurta böceği denilmesinin sebebi şu; bunların yumurtaları önce beyazımsıdır daha sonra sarıya döner ve daha sonra altın rengi aldığı için altın yumurta böceği adı verilmiştir."dedi.

Kaynak : PHA